HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Güvenlik görevlisi, site sakini kadına mesaj attı, kocası görünce çılgına döndü

Güvenlik görevlisi, site sakini kadına mesaj attı, kocası görünce çılgına döndü

18.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre bir sitenin güvenlik görevlisi, binada yaşayan evli bir kadına mesaj atarak rahatsızlık verdi. Gelen mesajları gören kadının eşi ise, çılgına dönüp güvenlik görevlisini darp ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı.

İddiaya göre geçtiğimiz hafta bir sitede güvenlik görevlisi olarak işe başlayan şahıs, apartmanda yaşayan bir kadını mesaj atarak rahatsız etti. Yaşanan bu durumu kadının eşine söylemesi ile ortalık karıştı. Öfkeden çılgına dönen eş, danışma masasına gelerek güvenlik görevlisine saldırdı. Yumruk darbelerinin hedefi olan şahıs, olay sonrasında site yönetimi tarafından işten atıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GÜVENLİĞİN İŞİNE SON VERİLMİŞ"

Yaşanan o anları anlatan bir site görevlisi ise; “Güvenlik, dün akşam saatlerinde sitede oturan bir kadına mesaj atıyor. Kadın bu durumdan rahatsız oluyor ve kocasına söylüyor. Daha sonrasında ise kadının eşi güvenlik görevlisini darp ediyor. Zaten site yönetimi de adamın işine son vermiş” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel saldırıda bulunmuştu! Uzaklaştırma kararı aldırdıCinsel saldırıda bulunmuştu! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılarBu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Güvenlik görevlisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

İlginizi Çekebilir

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.