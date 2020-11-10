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Güvenlik görevlisine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 16:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde güvenlik görevlisi sokak ortasında daha önceden aralarında husumet bulunan bir kişi silahla ateş edilerek ayağından vuruldu.Olay Müftü Mahallesi Orta Sokak üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde güvenlik görevlisi sokak ortasında daha önceden aralarında husumet bulunan bir kişi silahla ateş edilerek ayağından vuruldu.
Olay Müftü Mahallesi Orta Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek mevzusu bulunan özel güvenlik görevlisi H.Ö. (31) ile S.G. bir iş yerinin önünde karşılaşınca sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre S.G. tartışma sırasında belindeki silahı çıkartarak H.Ö.’nün ayağına ateş etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yarlı için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. H.Ö. 112 sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanları ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, silahlı yaralama olayını gerçekleştiren S.G. polisin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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