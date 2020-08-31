HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Güvenlik görevlisinin fareyle imtihanı! Paçasından içeri girdi

Güvenlik görevlisinin fareyle imtihanı! Paçasından içeri girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Denizli’de, özel bir şirkettin güvenlik kulübesine sızarak güvenlikçinin pantolonun paçasından içeriye giren fare, görevliye zor anlar yaşattı. Baldırına kadar çıkan fareyi eliyle yakalamayı başaran güvenlikçinin o anları kameralara yansıdı.

Güvenlik görevlisinin fareyle imtihanı! Paçasından içeri girdi

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde özel bir şirketin giriş kapısında bulunan güvenlik kulübesinde meydana geldi. Güvenlik kulübesine giren davetsiz misafir, güvenlik görevlisi G.P'ye zor anlar yaşattı. Dikkatini sürekli takip ettiği kameralara yoğunlaştıran güvenlikçi, kulübeye sızan fareyi ancak pantolonunun ayak paçasından içeriye gireceği sırada fark etti. Fareyi çıkarmak için ilk başta soğukkanlılığını koruyan güvenlik görevlisi, daha sonra çırpınmaya başladı.

PAÇASINDAN İÇERİ GİRDİ

Güvenlik görevlisinin, fare ile yaşadığı mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. Pantolonunun paçasından giren fareyi üstten bastırdığı eliyle engellemeye çalışan güvenlikçi, hayvanın ısrarlı ilerleyişine engel olamadı. Daha sonra fareyi öldürerek bacağından çıkarmayı başarsa da, kendisini ısırmasına engel olamadı. Güvenlikçinin, ölen fareyi bacağından çıkardıktan sonra korkarak yaklaşıp incelemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Şaşkına çeviren anları böyle görüntülediŞaşkına çeviren anları böyle görüntüledi
Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Brokini: Erkekler için bikini
Brokini: Erkekler için bikini
Bursa'da şaşkına çeviren anlar! Otomobil bagajında gördüğü çocukları görüntüledi
Şaşkına çeviren anları böyle görüntüledi
Arnavutköy'de koronavirüs hiçe sayıldı! Düğün konvoyu için yolu kapatıp halay çektiler
Görüntüler 'Pes' dedirtti! Yolu kapatıp bunu yaptılar
Ürettiği 736 gramlık soğan görenleri hayrete düşürüyor
Dev soğan görenleri hayrete düşürüyor
9 yaşındaki Tuğçe’nin 30 Ağustos klibi sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos klibi
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Sosyal medya yıkıldı! Rizeli esnaftan sele karşı ilginç önlem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.