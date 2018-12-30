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Güvenlik görevlisinin 'kuş' duyarlılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

ERZURUM'da bir bankanın şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Selim Polat, 7 yıldır Lalapaşa Camii'nin bahçesindeki kuşları besliyor.

Güvenlik görevlisinin 'kuş' duyarlılığı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da bir bankanın şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Selim Polat, 7 yıldır Lalapaşa Camii'nin bahçesindeki kuşları besliyor. Polat, kış geldiğinde bankada görevli arkadaşlarıyla birlikte kuşlra vermek üzere bir ton yem aldıklarını söyledi.
Zorlu kış şartlarının başladığı Erzurum'da doğadaki kuşların açlıktan ölmemesi için kolları sıvayan Selim Polat, her sabah kilolarca yemi karlı zemine serpiyor. Bankada çalışan arkadaşlarıyla her yıl kuşlar için yem parası topladıklarını söylen Polat, tayin olup gidenlerin bile desteğini kesmediğini söyledi. Aralık ayında aldıkları bir ton yemi depoya bıraktıklarını ve her sabah, öğlen ve akşam üzeri olmak üzere günde 3 kere bankanın hemen karşısındaki Lalapaşının camiin alanını yemlediğini ifade eden Polat, "Bitki örtüsü karla kaplı. Kuşlar yem bulmakta güçlük çekiyor. 7 yıl önce kendi cebimden aldığım yemleri kurlara veriyordum. Daha sonra bankadaki diğer arkadaşlarda buna ortak oldu. Zaman zaman hayvanlara karşı kötü muameleyi görüyoruz. Bu da bizleri çok üzüyor. İnsanların örnek almasını istiyoruz. Ayrıca Hazreti Ömer'in bir sözü var. 'Dağlara yemler serpin, Müslüman ülkelerin kuşları aç demesinler' biz de Müslüman bir ülke ve müslüman bir şehirde yaşayanlar olarak duyarlı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Güvenlik görevlisinin 'kuş' duyarlılığıGüvenlik görevlisinin 'kuş' duyarlılığıGüvenlik görevlisinin 'kuş' duyarlılığıGüvenlik görevlisinin 'kuş' duyarlılığı

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