HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar ortaya çıktı! Görüntüler incelendiğinde işinden de oldu

Güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar ortaya çıktı! Görüntüler incelendiğinde işinden de oldu

08.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık'ı, kulübede ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın yerini değiştirmek istediği sırada elektrik çarptı. Ölümden dönen kadın, güvenlik kamerasından sigara içtiğinin tespit edilmesi üzerine işten çıkarıldığını öne sürdü.

Güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar ortaya çıktı! Görüntüler incelendiğinde işinden de oldu

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenkent Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, görev yeri olan kulübede kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı kadını çarptı.

1

AKIMA KAPILIP YERE YIĞILDI

Yaklaşık 5 saniye akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen Fatma Işık'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise kulübenin güvenlik kamerasına yansıdı.

2

ÖLÜMDEN DÖNDÜ İŞTEN KOVULDU

Ölümden dönen Işık'ın başına gelenler bununla da kalmadı. İddiaya göre firma, Işık'ın yaşadığı olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda kadın güvenlik görevlisinin kulübede sigara içtiği görüldü. Işık bunun üzerine işten çıkarıldığını öne sürdü. (DHA)

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çavuşoğlu ve Blinken arasında kritik görüşmeÇavuşoğlu ve Blinken arasında kritik görüşme
Isparta'daki görev değişikliğiyle ilgili flaş iddiaIsparta'daki görev değişikliğiyle ilgili flaş iddia
Uzman çavuş dehşeti! Ağır yaralı halde 5 kat sürünerek indiUzman çavuş dehşeti! Ağır yaralı halde 5 kat sürünerek indi
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü

Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."

Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."

İlginizi Çekebilir

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.