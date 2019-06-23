"Güvenlik güçleri naaşın başından ayrıldıktan sonra Mursi'nin çehresinde sükunet belirdi"

KAHİRE (AA) - Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, aile olarak babasının naaşı yıkanırken emniyet mensuplarının odada durmalarına, tabutu taşımalarına ve cenaze namazını kılmalarına izin vermediklerini ifade etti.

Mursi, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, babasının şehadetini haber aldıkları anda ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Tora Hapishanesi Hastanesinde bulunan babasının naaşının olduğu odaya, vefatından 10 saat sonra ilk kez hapis yatan oğlu Usame Mursi de dahil olmak üzere 5 kardeşi, annesi ve amcası ile beraber girdiklerini ifade eden Abdullah Mursi, ilk anda babasının cenazesinin yüzünde çok soluk ve öfkeli bir ifade gördüklerini aktardı.

O esnada odada bulunan çok sayıdaki güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttıklarını belirten Mursi, "Kapıyı kapattıktan sonra şehit Mursi'nin yüz ifadesi değişti, çehresinde sükunet ve mutmain bir ifade belirdi." ifadelerini kullandı.

Abdullah Mursi, daha sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı: