Güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına göz  açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız devam ettirdiğini, zehir satıcılarına yönelik 2018'in 10 aylık döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar da 19 bin 205 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 100 günlük eylem planında da açıklanan, 'ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla mücadele'nin başarıyla sürdürülebilmesi için her türlü önlemleri alıyor. Bakanlık bu kapsamda 31 ilde daha narkotimlerin kuruluşunu tamamladı. Tek tuşla uyuşturucu satıcılarını ihbarda bulunmaya olanak sağlayan 'Uyuma' projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Adana’da katıldığı 81 il, 922 ilçede Uyuşturucu ile Mücadele toplantıları düzenledi.

Bakanlık ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara da devam ediyor. Güvenlik güçleri bu yılın 10 ayında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 122 bin 213 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 172 bin 89 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 19 bin 205'i tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 29'luk, gözaltı sayında yüzde 28'lik, tutuklu sayında ise yüzde 8.5'lik bir artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 94 bin 769 operasyonda 134 bin 360 kişi gözaltına alınmış, bunların 17 bin 687'i tutuklanmıştı.