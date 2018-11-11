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Güvenlik güçleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız devam sürdürdüğü, uyuşturu satıcılarına bu yılın 10 aylık döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendiği ve 19 bin 205 kişinin tutuklandığı açıklandı.

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız devam sürdürdüğü, uyuşturu satıcılarına bu yılın 10 aylık döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendiği ve 19 bin 205 kişinin tutuklandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından '100 Günlük Eylem Planı'nda da açıklanan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin başarıyla sürdürülebilmesi için her türlü önlemin alındığı duyuruldu. Bakanlıkça bu kapsamda, 31 ilde daha narkotimlerin kuruluşu tamamlandı. Tek tuşla uyuşturucu satıcılarını ihbarda bulunmaya olanak sağlayan 'Uyuma' projesi hayata geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Adana'da katıldığı, 81 il ve 922 ilçede 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları' düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, bu yılın 10 ayında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 122 bin 213 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 172 bin 89 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 19 bin 205'i tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, operasyon sayısında yüzde 29'luk, gözaltı sayında yüzde 28'lik, tutuklu sayında ise yüzde 8,5'lik artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 94 bin 769 operasyonda 134 bin 360 kişi gözaltına alınmış, bunların 17 bin 687'i tutuklanmıştı.
228 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan önlemlerle uyuşturucu nedeniyle ölüm oranlarında da azalma oldu. Bu yılın 9 ayılık döneminde 228 kişi, uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti. Geçen senenin aynı dönemine göre, ölüm oranı, yüzde 75 azaldı.
Yapılan başarılı operasyonlarda; 71 ton 531 kilogram esrar, 14 ton 851 kilogram eroin, 1 ton 134 kilogram kokain, 298 kilogram afyon, 677 kilogram bonzai, 382 kilogram metamfetamin, 7 milyon ecstasy, 16 milyon captagon, 1 milyon 268 bin 351 adet sentetik ecza ve 10 milyon kök kenevir ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla ele geçirilen madde miktarları da arttı. Geçen yıla göre, ele geçirilen eroin yüzde 32,5, kokain yüzde 40, ecstasy yüzde 59, sentetik ecza yüzde 132,5 arttı. Esrar yüzde 52,5, afyon yüzde 6, bonzai yüzde 15, metamfetamin yüzde 13,5, captogon ise yüzde 27 azaldı.
Öte yandan son 1 ayda 11 ton 744 kilogram esrar, 1 ton 803 kilogram eroin, 39 kilogram kokain, 85 kilogram afyon, 26 kilogram bonzai, 30 kilogram metamfetamin, 1 milyon ecstasy, 6 milyon 518 bin 691 adet captagon, 24 bin 778 adet sentetik ecza ve 16 bin 74 adet kök kenevir ele geçirildi.

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