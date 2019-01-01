Güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı

Yeni yıla görevleri başında giren Sakarya'daki güvenlik güçleri, uygulama noktalarında durdukları vatandaşlara çikolata, şeker ve baklava ikram etti.

Soğuk havaya rağmen D-100 kara yolunda güvenliği sağlayan jandarma ekipleri uygulama noktalarında durdurdukları araçlarda özel köpeklerle arama yaptı, sürücülerin belgelerini kontrol etti, alkol testi yaptı.

Daha sonra vatandaşlara yeni yıl dileklerini ileten ekipler, araçta bulunanlara baklava, çikolata ve şeker ikram etti.

Ekipleri ziyaret eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolluk birimlerinin görevleri başında ziyaret ederek, 2019'a başlarken iyi dileklerini paylaşmak, görevleri başında onlarla buluşmak istediğini bildirdi.

Bu gecelerin kendileri için önemli olduğunu anlatan Nayir, "Bu geceler, halkın yolda olabileceği, eğlenceden dönebileceği geceler. Dolayısıyla bizim de dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Geçmişte yaşadığımız bazı sıkıntılı olaylar da bu gecelere denk gelince biz emniyet ve jandarma olarak güvenlik tedbirlerimizi daha da artırdık." dedi.