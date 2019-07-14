Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur (2019-3)" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme sahip bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması ve caydırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Toplam 61 bin 101 personel ve 188 dedektör köpek ile 11 bin 704 noktada gerçekleştirilen uygulamada 526 bin 16 kişi sorgulandı.

Sorgulamalarda bir "cinayet", bir "yağma", 29 "yaralama", 44 "hırsızlık",18 "dolandırıcılık", 3 "cinsel taciz", bir "çocuğun cinsel istismarı", 14 "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 4 "kaçakçılık", bir "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 887'si "diğer suçlar" olmak üzere, 11'i çocuk 27 kayıp kişinin de aralarında bulunduğu aranan bin 30 kişi yakalandı.