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Güvenlik güçlerinden Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çocuklara yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri ortak bir kampanya düzenleyerek, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar için kıyafet ve oyuncak topladı.Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan asker ve polis aileleri, Suriyeli çocuklar için örnek bir davranışa imza atarak düzenledikleri kampanya ile Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar için kıyafet ve oyuncak topladı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri ortak bir kampanya düzenleyerek, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar için kıyafet ve oyuncak topladı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan asker ve polis aileleri, Suriyeli çocuklar için örnek bir davranışa imza atarak düzenledikleri kampanya ile Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar için kıyafet ve oyuncak topladı. Tatvan’da konuşlu 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personel ve ailelerinin düzenlediği kampanyada toplanan kıyafet ve oyuncaklar paketlenerek, Tall Adwaniyah, Tall Harap Sayar ve Ebuculud Kuyusu kırsalında çocuklara dağıtıldı. Suriyeli çocuklar hediyeleri sevinçle karşılarken, terör örgütü PKK/YPG’nin temizlendiği bölgede yüzler bir kez daha güldü.

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