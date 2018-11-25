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Güvenlik güçlerine "zırhlı" takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanlığının güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında, BMC tarafından üretilen Kirpi 2 araçlarının ilk teslimatı gerçekleştirildi - Güvenlik güçlerinin envanterine 290'dan fazla Kirpi 2 ve 30'dan fazla Kirpi 2 ambulans girdi - Mayına Karşı Korumalı Araç Kirpi 1, zırhlı komuta kontrol araçları, zırhlı kamyonet ve binek araçlar, zırhlı mini ekskavatörlerin katılımıyla teslimatı yapılan araç sayısı 440'ı buldu

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı envanteri yeni araçlarla takviye edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı kapsamında taahhüt edilen zırhlı araçların teslimatı için bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

"Zırhlı araç teslimatları projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 431 araç teslimatı yapılması" taahhüdü doğrultusunda, SSB koordinasyonunda toplam 440 araç kullanıma sunuldu.

Bu kapsamda, 290'dan fazla Kirpi 2 ve 30'dan fazla Kirpi 2 ambulans ilk kez teslim edildi. Ayrıca Mayına Karşı Korumalı Araç Kirpi 1, zırhlı komuta kontrol araçları, zırhlı kamyonet ve binek araçlar, zırhlı mini ekskavatörlerin teslimatı gerçekleştirildi.

Kirpi 2 araçları, personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, manevra unsurlarına etkin ve devamlı muharebe hizmet desteği sağlanması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde personel taşınması amacıyla tedarik edildi.

Kirpi 2 araçları, 375 beygir motor gücüne, yüksek hareket ve taktik kabiliyetine, uzaktan komutalı silah istasyonuna, sürücü ve personel iç/dış, gece/gündüz görüş sistemlerine, IR aydınlatma farlar ve IR flaşörlere, iç/dış yangın söndürme, KBRN, navigasyon ve birlik takip, iç konuşma, atış yeri hedef tespit, karıştırma/köreltme sistemlerine sahip bulunuyor.

- Kirpi'ye ambulans görevi

Kirpi ambulans, birliklerin icra edeceği klasik askeri harekatın yanı sıra mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde gerçekleştirilecek sağlık hizmet destek faaliyetlerine katkı sağlamasına yönelik olarak tedarik edildi.

Araç, sürücü ve araç komutanıyla beraber, acil müdahale timi (3 sağlık personeli), hasta ve yaralıyı (1 yatan, 3 oturan veya 2 yatan hasta) taşıma kapasitesiyle görev yapıyor.

Kirpi ambulans, 350 beygir motor gücüne, NATO standartlarında yüksek balistik ve mayın korumasına, önde ve arkada tam bağımsız süspansiyon sistemine, ulusal sağlık mevzuatında yer alan acil müdahale ambulansı donanımına sahip bulunuyor.

- Kirpi 1'den göreve devam

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının mayına karşı korumalı araç ihtiyaçları için Kirpi 1 temin edildi.

Kirpi 1 ile kamu düzeninin oluşturulması ve sağlıklı şekilde devam ettirilmesi faaliyetlerini yürüten personelin, can güvenliği içinde olaylara hızlı, etkin müdahalesinin sağlanması amaçlanıyor.

Kirpi 1 araçları, 350 beygir motorla yüksek mayın, balistik ve el yapımı patlayıcı korumaya sahip olarak görev yapıyor.

- Jandarmaya mini ekskavatör

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının acil harekat ihtiyacı kapsamında 20 adet zırhlı mini ekskavatör Katmerciler şirketinden tedarik edildi.

Zırhlı mini ekskavatör, araç kabini, kabin camları, motor, yakıt deposu gibi bölümlerinde sahip olduğu yüksek koruma düzeyiyle güvenli şekilde görev yapılmasına olanak sağlıyor.

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BMC Katmerciler Kirpi 1 Kirpi 2 Savunma Sanayii Başkanlığı zırhlı araç

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