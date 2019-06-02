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Güvenlik güçlerinin trafik denetiminde ortağı çocuklar olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Amasya'da, İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" Projesi kapsamında, ebeveynlerinin trafik ihlallerini not almaları için yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyguladığı "Dikkat Sizden Notlar Bizden" Projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.

İçişleri Bakanlığının trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ile kültürünün yerleştirilmesi ile bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" Projesinin devamı olan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" Projesi Amasya'da uygulanıyor.

Boğazköy mevkisinde yapılan denetimlerde, jandarma ekipleri araçlarda yolculuk eden çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.

Çocuklardan, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istendi.

Çocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi gerektiği, yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk yüz öğrencinin bisiklet ile ödüllendirileceği anlatıldı. Öğrencilerin www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebilecekleri belirtildi.

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Amasya Çocuk Jandarma trafik denetimleri trafik karnesi

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