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Güvenlik güçleriyle vatandaşlar misket oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

Hakkari'de düzenlenen programda güvenlik güçleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekip, oyun havası misket eşliğinde eğlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen programda güvenlik güçleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar yemekte bir araya gelerek, eğlendi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Hükümet Konağı bahçesinde TRT Kurdi ve ilçenin tanıtımı amacıyla düzenlenen programda güvenlik güçleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte yer sofrasında yemek yedi.

Ardından programa katılanlar davul zurna eşliğinde halay çekip, misket oynadı. Programda ilçenin yöresel ürünlerinin tanıtımı da yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaptığı konuşmada, ilçenin muhteşem doğası ve coğrafyası ile Türkiye'nin en güzel yerlerinden olduğunu söyledi.

Çukurca'nın misafirperver bir ilçe olduğunu vurgulayan Ayca, burada görev yapmaktan dolayı çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Programda Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Grubu da halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Çukurca Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Akdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, sanatçı Aydın Aydın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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Çukurca Güvenlik Güçleri Hakkari halay Misket

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