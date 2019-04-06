Güvenlik-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Özel güvenlik görevlilerimizin eğitimleri, çalışma koşulları ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yapmamız gereken ne varsa bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasının (Güvenlik-İş) kentteki otelde düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Türkiye'nin bölgede oynanan oyunlara ve tüm olumsuzluklara rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de görev yapan bütün özel güvenlik görevlilerinin ilk kez eğitime tabi tutulduğunu hatırlatan Ersoy, ülkenin huzuru ve güvenliği için teknolojik imkanları da güvenlik görevlilerinin kullanımına sunduklarını ifade etti.

Ersoy, başarılı bir süreç yürütmeye çalıştıklarını belirterek, bunun için herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğini dile getirdi.

Özel güvenlik görevlilerinin hayatın birçok alanında görev aldığına işaret eden Ersoy, "Özel güvenlik görevlilerimizin eğitimleri, çalışma koşulları ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yapmamız gereken ne varsa bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımız, işlerini ne kadar iyi yaparlarsa ülkenin huzurunu ve güvenliğini sağlama noktasındaki sorumluluğumuzu o kadar rahat ve iyi bir şekilde yerine getireceğimizin bilincindeyiz." diye konuştu.