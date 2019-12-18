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Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad'da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:47 | Son Güncelleme

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad?da incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKKYPG tarafından temizlenen Suriye?nin Telabyad kenttinde incelemede bulundu.

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad?da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKKYPG tarafından temizlenen Suriye?nin Telabyad kenttinde incelemede bulundu.
Şanlıurfa?ya gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Akçakale ilçesine komşu olan Suriye?nin Telabyad kenttinde yürütülen kamu ve güvenlik çalışmaları inceledi. Karaloğlu, Telabyad?a sivil giriş çıkışların gerçekleştiği güvenlik noktasında gerçekleştirilen işlemleri yerinde inceledikten sonra Telabyad Yerel Meclisi?ni ziyaret etti. Yerel meclis genel sekreteri ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Karaloğlu, daha sonra Telabyad Hastanesi?ne geçerek burada yapılan çalışmaları inceledi. İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş?tan bilgi alan Karaloğlu ve Vali Erin burada tedavi görmek için bekleyen Suriye halkı ile de sohbet etti. Telabyad?taki temaslarına, terör örgütü PKKYPG tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen ilçe trafo merkezinde devam eden heyet, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad ve Resulayn?da başta sağlık olmak üzere enerji ve diğer kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için çalışmaların devam ettiğini, terör örgütlerinin tahrip ettiği tesislerin hızla eski haline getirilmesi için çaba sarfettiklerini ve bir çok hizmetin düzenli olarak sunulmaya başladığını söyledi. Telabyad ilçe merkezinde 23 binden fazla insanın yaşadığını, ilçe genelinin nüfusunun 100 bini aştığını, Resulayn?da yaşayan insanlar ile birlikte iki ilçenin toplam nüfusunun 300 bine yakın olduğunu kaydeden Vali Erin, buradaki hizmetlerin yerel meclis kanalıyla yürütülmesi için çalışmalar yaptıklarını ve yakın zamanda yerel polis gücünü de görevlendirerek bölgenin daha güvenli hale gelmesini temin edeceklerini belirtti.

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