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Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetmişti! Aracında saldırıya uğrayan kadın: Böyle insanlara meydanı bırakmayın

12.05.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçen yıl park yeri tartışmasında Fatma Nur Akdoğan Kittana'nın aracını yumruklayan kardeşlerden Ergin Güçlüler'e 'mala zarar verme' suçundan 120, Emin Güçlüler'e 75 gün hapis cezası verildi. Sanıklar beraat ederken, sanıklarla hala aynı binada oturduklarını anlatan Kittana, ''Korkmayın, şikayetçi olun. Adalet karşısında nasıl titrediklerini görmenin mutluluğunu yaşayın. Mahkemeden çıkınca onlara ‘adalet var mıymış’ dedim. Böyle insanlara meydanı bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetmişti! Aracında saldırıya uğrayan kadın: Böyle insanlara meydanı bırakmayın

Olay, geçen yıl 21 Mart'ta Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir üniversitede doktor öğretim görevlisi Fatma Nur Akdoğan Kittana, oturdukları sitenin otoparkında gece eşinin park ettiği otomobili, daha güvenli olduğu için boşalan alana çekmek istedi. Bu sırada aynı binada oturan Ergin Güçlüler ve Emin Güçlüler kardeşler, kendi araçlarına çarpacağı gerekçesiyle Kittana'ya tepki gösterdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki kardeş, Kittana'nın aracını yumrukladı. Aracın kapılarını kilitleyerek saldırıdan yara almadan kurtulan Kittana, olayın ardından polise şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ergin Güçlüler ve Emin Güçlüler hakkında, 'mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. Ankara 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 'mala zarar verme' suçundan Ergin Güçlüler'e 120 gün, Emin Güçlüler'e ise 75 gün hapis cezası verildi. Cezaları para cezasına çevrilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanıklar, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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'ADALET KARŞISINDA TİTREDİKLERİNİ GÖRDÜM'

DHA'ya konuşan Fatma Nur Akdoğan Kittana, sanıkların sadece 'mala zarar verme' suçundan ceza aldığını, güvenlik kamerasında ses kaydı olmadığı için 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ceza almadıklarını söyledi. Sanıklarla hala aynı binada oturduklarını anlatan Kittana, "Son 1 yıllık süreç zor geçti benim için. Evde tek başıma kaldığım zamanlar da oluyor; ama kesinlikle korkmuyorum. Orada üzerime saldıranlar, beni arabanın içinde kilitli tutan şahısların hakim karşısında nasıl titrediklerini ve söylediklerini nasıl inkar ettiklerini gördüm. Bana sadece maddi zarar verdiler; ama korkmadım ve şikayetçi oldum. Şiddete maruz kalan kadınlara sesleniyorum; lütfen korkmayın, sonuna kadar şikayetçi olun. Süreç biraz yavaş ilerleyebilir. Sonunda onların hakim karşısında, adalet karşısında nasıl titrediklerini görmenin mutluluğunu yaşayın. Mahkemeden çıkınca onlara ‘adalet var mıymış’ dedim. Böyle insanlara meydanı bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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'KADINLAR KORKMASINLAR'

Kittana, şiddete maruz kalan kadınların artık korkmaması ve adalete güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, "Benim eşim adli rapor veren bir doktor, kendisi adli vakalara bakıyor ve gün içerisinde Ankara’da yüzlerce kadına şiddet raporu veriliyor. Maalesef kadınların çoğu şikayetçi olmuyor. Korktukları ve çekindikleri için buna cesaret edemiyorlar. Şiddet gördükleri kişilerden şikayetçi olmadıkları için, onlarla tekrar birlikte yaşamaya ve ömür boyu şiddet görmeye devam ediyorlar. Kadınlar korkmasınlar ve cesaretli olsunlar. Bundan sonra aracımın zararının tazmin edilmesi için gereken işlemlere devam edeceğim. Aracımda ciddi anlamda zarar oluştu. Bunların bedeli olmalı ve yapanlar bedelini ödemelidir" dedi.

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(DHA)


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