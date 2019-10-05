"Güvenlik kameraları şehirlerin güvenliğini doğrudan etkilemiyor"

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Dünyada en fazla güvenlik kamerasının bulunduğu şehirlerin çoğunda, suç oranının yüksek olduğu ve güvenlik seviyesinin üst düzeyde olmadığı tespit edildi.

AA muhabirinin İngiliz şirketi Comparitech'in yaptığı araştırmadan derlediği bilgilere göre, dünyada en çok güvenlik kamerasının (kamu kurumlarına ait) bulunduğu şehirler listesinde Çin başı çekiyor.

En çok kameranın olduğu ilk 10 şehirden 8'i Çin'de bulunurken, ilk 5 sırada sırasıyla Çin'in, Şangay (2,9 milyon), Çongçing (2,5 milyon), Shenzhen (1,9 milyon), Tiencin (1,2 milyon) ve Pekin (800 bin) şehirleri yer alıyor.

Çin'in şehirlerinden sonra en çok güvenlik kamerasına sahip şehirler arasında 627 bin kamerayla Londra öne çıkıyor. En çok güvenlik kamerasının bulunduğu 7. şehir olan Londra, en güvenli şehirler sıralamasında ise 247. sırada yer alıyor.

- Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri

Türkiye'den şehirlerin de bulunduğu listede, İstanbul 107 bin güvenlik kamerasıyla dünyada en çok kameraya sahip 13. şehir olurken, güvenlik durumu açısından 220. sırada yer aldı.