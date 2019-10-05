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"Güvenlik kameraları şehirlerin güvenliğini doğrudan etkilemiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmaya göre, dünyada en fazla güvenlik kamerasının bulunduğu şehirlerin çoğunda, suç oranının yüksek olduğu ve güvenlik seviyesinin üst düzeyde olmadığı belirlendi - Dünyanın en çok güvenlik kamerası bulunan şehri 2,9 milyon kamerayla Çin'in Şangay şehri olurken, İstanbul 107 bin kamerayla listenin 13. sırasında yer aldı - Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde ise Eskişehir, dünyanın gözde şehirlerini geride bırakarak en güvenli 8. şehir oldu

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Dünyada en fazla güvenlik kamerasının bulunduğu şehirlerin çoğunda, suç oranının yüksek olduğu ve güvenlik seviyesinin üst düzeyde olmadığı tespit edildi.

AA muhabirinin İngiliz şirketi Comparitech'in yaptığı araştırmadan derlediği bilgilere göre, dünyada en çok güvenlik kamerasının (kamu kurumlarına ait) bulunduğu şehirler listesinde Çin başı çekiyor.

En çok kameranın olduğu ilk 10 şehirden 8'i Çin'de bulunurken, ilk 5 sırada sırasıyla Çin'in, Şangay (2,9 milyon), Çongçing (2,5 milyon), Shenzhen (1,9 milyon), Tiencin (1,2 milyon) ve Pekin (800 bin) şehirleri yer alıyor.

Çin'in şehirlerinden sonra en çok güvenlik kamerasına sahip şehirler arasında 627 bin kamerayla Londra öne çıkıyor. En çok güvenlik kamerasının bulunduğu 7. şehir olan Londra, en güvenli şehirler sıralamasında ise 247. sırada yer alıyor.

- Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri

Türkiye'den şehirlerin de bulunduğu listede, İstanbul 107 bin güvenlik kamerasıyla dünyada en çok kameraya sahip 13. şehir olurken, güvenlik durumu açısından 220. sırada yer aldı.

Ankara'nın 155. olduğu en güvenli şehirler listesinde, Eskişehir dünyanın gözde şehirlerini geride bırakarak en güvenli 8. şehir oldu.

Araştırmaya göre, güvenlik kamerası sayısıyla şehrin güvenlik durumu arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor. Örneğin dünyanın en fazla güvenlik kamerası bulunan Şangay şehrinde 2,9 milyon kamera olmasına karşılık, Şangay güvenli şehirler sıralamasında 152. sırada yer alıyor.

Öte yandan Japonya'nın Tokyo şehri 24 bin 500 kamerayla kişi başına düşen kamera sayısı bakımından 75. şehir olarak alt sıralarda yer alırken, en güvenli şehirler listesinde 16. sırada.

- En az kamera İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te

Dünyada en az güvenlik kamerasının olduğu şehir ise 40 güvenlik kamerasıyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik oldu. Reykjavik en güvenli şehirler listesinde ise 28. sırada yer aldı.

En az güvenlik kamerasının olduğu diğer şehirler ise sırasıyla 42 kamerayla Kenya'nın Nairobi, 70 kamerayla İsveç'in Stockholm, 93 kamerayla Avustralya'nın Melbourne şehri oldu.

Uzmanlar, güvenlik kameralarının artırılmasının daha etkili gözetime olanak tanıdığını fakat bu durumun şehirlerin güvenliğinin sağlanmasıyla aynı anlama gelmediğini savunuyor.

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CCTV Eskişehir Güvenlik kamera

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