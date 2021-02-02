HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güvenlik kamerası da işe yaramadı

Güvenlik kamerası da işe yaramadı

02.02.2021 07:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Karacabey ilçesinde şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli Karacabey, Balıkesir, Tekirdağ, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı toplamda 600 ekip ve Narkotik detektör köpeği yer aldı.
Özel Harekat ekiplerinin koç başıyla kırılan kapıların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürülürken operasyonun devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Dükkanı yakarken sahibini arayıp izletmişlerDükkanı yakarken sahibini arayıp izletmişler
Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yoluNasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı, 10 bin lira ceza kesildi

Yaptıklarından sonra 10 bin lira ceza yedi

Mutant virüs için test başladı! Türkiye'deki hastanelere yeni test kiti gönderildi

Mutant virüs için test başladı!

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla arayıp, yangını izlettiler

Dükkanı yakarken sahibini arayıp izletmişler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.