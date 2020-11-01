HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı, dedektif gibi iz sürüp buldu

Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı, dedektif gibi iz sürüp buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bursa'da evine giren biri trans birey 3 kişi tarafından 'Martin' isimli Pomerian cinsi köpeği bavula koyularak çalınan Seyit Soysüren, dedektif gibi iz sürerek 2 günde köpeğine kavuştu. 2’si çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerden biri yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı, dedektif gibi iz sürüp buldu

Olay, 10 Ekim günü Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Seyit Soysüren’in evine giren 3 kişi, değerli eşyaları ve fiyatı 20 bin ile 50 bin lira arasında değişen Pomerian cinsi köpeği bir bavula koyup, çaldı. Eve geldiğinde hırsızlık olayını ve köpeğinin çalındığını fark eden Soysüren durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemelerinin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Soysüren de evinin bulunduğu apartman ile çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden birinde evinden alındığını belirlediği bavulu taşıyan kişiyi gördü. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Soysüren, kısa sürede köpeğinin Ali A.'nın evinde olduğunu saptayıp polise bildirdi. Polis ekipleriyle birlikte Ali A.’nın evine giden Soysüren, köpeğine kavuştu. Ali A. gözaltına alınırken polis kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi arıyor.

1

'KÖPEĞİMİ BAVULUMA KOYUP, ÇALDILAR'

Soysüren, 2,5 yıl önce sahiplendiği köpeğinin hırsızlar tarafından 5 bin liraya satılmaya çalışıldığını öne sürerek, “3 kişi eve giriyor. Köpeğimi eşyalarla birlikte bana ait bavula koyup çalıyorlar. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelileri tespit ettik. Kamera görüntülerini sosyal medyada paylaştık. Şüphelileri tanıyanlar çıktı. Verilen adreslere giderek köpeğimi bulduk. Köpeğin fiyatı yaşı, bakımı ve eğitimine göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Hırsızlar görüntüleri sosyal medyada paylaştığımızı görünce köpeği 5 bin liraya elden çıkarmaya çalışıyorlar. Ben ücret vermeden sahiplenmiştim, köpeğimin adını da Martin koymuştum” dedi.

2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladıFuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü sunucudan kötü haber! Yoğun bakımda
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Depremden 33 saat sonra mucize kurtuluş
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı
Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı
Türkiye'den yeni Navtex kararı
Türkiye'den yeni Navtex kararı
Doğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı
Doğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı
Son depremler! Kuşadası'nda deprem oldu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
İzmir'deki deprem, büyük Marmara depremini etkiler mi? Uzmanından dikkat çeken açıklamalar
İzmir'deki deprem, büyük Marmara depremini etkiler mi? Uzmanından dikkat çeken açıklamalar
Başakşehir’de feci kaza! Fren yerine gaz bastı, markete daldı
Başakşehir’de feci kaza! Fren yerine gaz bastı, markete daldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.