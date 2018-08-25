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(güvenlik kamerası) KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

(güvenlik kamerası) KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU DHA İSTANBUL (güvenlik kamerası) KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda iki grup arasında kavga çıktı.

(güvenlik kamerası) KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU DHA İSTANBUL (güvenlik kamerası) KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda iki grup arasında kavga çıktı. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi silahla bacağından yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay İstiklal Caddesi Mis Sokakta dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir eğlence mekânında biri Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra dışarıda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine eğlence mekânının yanında bulunan büfenin sahibi Harun Yılmaz, kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada Suriyeli gruptan İ.N., silahını ateşledi. Silahtan çıkan mermi Yılmaz?ın sağ bacağına isabet etti. Olayı gerçekleştiren İ.N., silahı olay yerine atarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yılmaz?ı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan aralarında İ.N?nin de bulunduğu Suriyeli 3 kişi ise Güven Timleri tarafından Tarlabaşı Bulvarı?nda yakalanarak gözaltına alındı. SİLAH SESLERİNDEN SONRA HERKES KAÇIŞTI Olay yerine yakın bir noktada simit satan Hilmi Korkmaz ?Ben burada simitlerimi diziyordum. Birden bir gürültü patırtı oldu. Sonra silah sesi duydum bir kişi yaralanmıştı. Sonra olayı gerçekleştirenler kaçtı. Kalabalıktı 5-10 kişi vardı. Silah sesinden sonra herkes kaçıştı. Yaralı burada cadde üzerinde yatıyordu." dedi. KAVGA ANI KAMERADA İki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde iki grubun kavga etmesi bir kişinin silahla yaralanması yer alıyor. Saldırganlar kaçarken ayağından vurulan kişi yere düşüyor.

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