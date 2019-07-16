GÜVENLİK KAMERASI SATAN FİRMA SAHİBİNE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de güvenlik kamerası satan Murat Kartal, işyerine gelen ve sattığı malzeme yüzünden arasının açıldığı öğrenilen arkadaşının saldırısına uğradı. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezinde 29 Haziran günü öğlen 13.40'da meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik kamera sistemleri üzerine iş yeri bulunan Murat Kartal'ın, Cemal B. isimli arkadaşıyla iş nedeniyle bir kaç ay önce arası açıldı. Bu sırada Cemal B. bir süre sonra Murat Kartal'a verdiği tripotu bir başkası aracılığı ile geri istedi. Kartal'da vermeyeceğini söyleyerek, haber yolladı. Kartal'a kızan Cemal B. işyerine gelerek müşterilerin önünde Murat Kartal'a hiç bir şey söylemeden tekme tokat vurmaya başladı. İş yerinde bulunan çalışan ile müşteriler ikilinin arasına girerek ayırdı. İkilinin tartışması bir süre sözlü olarak devam etti. Tartışma tekrar alevlenince Cemal B. koşarak Kartal'a bir kaç yumruk daha attı.

DÜKKANA GİRER GİRMEZ BANA SALDIRDI

Saldırıya uğrayan Murat Kartal, "Zamanında önceki iş yerinde de beraber çalıştığım eski bir arkadaşımdan fotoğraf makinesi tripotu almıştım. Daha sonra kendisi ile bir husumetimiz oldu konuşmadık. Tripot ise olaydan sonra bende kaldı. Tripotu benden almak için araya bir kaç kişiyi soktu. Ben de gelsin kendisi benden alsın hem benle konuşsun hem de derdi neyse görüşelim dedim. Bir kere benim dükkanıma geldi tehdit etti beni. Bana 'Sen kim oluyorsun beni ayağına çağırıyorsun? O tripotu bana göndereceksin yoksa dükkanını basarım.' dedi. Aradan 4-5 ay geçmeden dükkanıma girdi, gelirken gördüm hiç tepki vermedim. Ya benle konuşur yada çalışandan tripotu isteyecek dedim. Dükkana girer girmez bana saldırdı. Burada bizi ayırmaya çalışan esnafa da 'karışmayın ben abisiyim' dedi. Tamamen kurgulamış dayak yememek için. Bağırdı, çağırdı hakaretler ederek 'evine geleceğim' dedi. Benim çalışanlarımı ve ortağımı da tehdit etti. Olay bu şekilde yaşandı elimde kamera görüntüleri de mevcut. Darp raporu aldım. Karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.