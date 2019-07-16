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Güvenlik kamerası satan firma sahibine saldırı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de güvenlik kamerası satan Murat Kartal, işyerine gelen ve sattığı malzeme yüzünden arasının açıldığı öğrenilen arkadaşının saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerası satan firma sahibine saldırı güvenlik kamerasında

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de güvenlik kamerası satan Murat Kartal, işyerine gelen ve sattığı malzeme yüzünden arasının açıldığı öğrenilen arkadaşının saldırısına uğradı. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezinde 29 Haziran günü öğlen 13.40'da meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik kamera sistemleri üzerine iş yeri bulunan Murat Kartal'ın, Cemal B. isimli arkadaşıyla iş nedeniyle bir kaç ay önce arası açıldı. Bu sırada Cemal B. bir süre sonra Murat Kartal'a verdiği tripotu bir başkası aracılığı ile geri istedi. Kartal'da vermeyeceğini söyleyerek, haber yolladı. Kartal'a kızan Cemal B. işyerine gelerek müşterilerin önünde Murat Kartal'a hiç bir şey söylemeden tekme tokat vurmaya başladı. İş yerinde bulunan çalışan ile müşteriler ikilinin arasına girerek ayırdı. İkilinin tartışması bir süre sözlü olarak devam etti. Tartışma tekrar alevlenince Cemal B. koşarak Kartal'a bir kaç yumruk daha attı.

DÜKKANA GİRER GİRMEZ BANA SALDIRDI
Saldırıya uğrayan Murat Kartal, "Zamanında önceki iş yerinde de beraber çalıştığım eski bir arkadaşımdan fotoğraf makinesi tripotu almıştım. Daha sonra kendisi ile bir husumetimiz oldu konuşmadık. Tripot ise olaydan sonra bende kaldı. Tripotu benden almak için araya bir kaç kişiyi soktu. Ben de gelsin kendisi benden alsın hem benle konuşsun hem de derdi neyse görüşelim dedim. Bir kere benim dükkanıma geldi tehdit etti beni. Bana 'Sen kim oluyorsun beni ayağına çağırıyorsun? O tripotu bana göndereceksin yoksa dükkanını basarım.' dedi. Aradan 4-5 ay geçmeden dükkanıma girdi, gelirken gördüm hiç tepki vermedim. Ya benle konuşur yada çalışandan tripotu isteyecek dedim. Dükkana girer girmez bana saldırdı. Burada bizi ayırmaya çalışan esnafa da 'karışmayın ben abisiyim' dedi. Tamamen kurgulamış dayak yememek için. Bağırdı, çağırdı hakaretler ederek 'evine geleceğim' dedi. Benim çalışanlarımı ve ortağımı da tehdit etti. Olay bu şekilde yaşandı elimde kamera görüntüleri de mevcut. Darp raporu aldım. Karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

İKİNCİ KEZ VURMAYA BAŞLADI
İş yerine gelen Cemal B'nin Kartal'a saldırı anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde işyerine gelen Cemal B.'nin içeri girdiği ve hiçbir şey söylemeden Kartal'a vurduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise içeride bulunan kişilerin ikiliyi ayırdıkları görülüyor. Cemal B.'nin uzaklaştıktan sonra tekrar koşarak Kartal'a vurduğu görülüyor. Olay sırasında toplanan çevredeki vatandaşların ikiliyi tekrar ayırıyor. Cemal B. daha sonra dükkandan uzaklaşıyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Saldırı sonrası Kartal durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Kartal'ın ifadesine başvurdu. Olay yerinde de inceleme yapan polisin Cemal B.'yi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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