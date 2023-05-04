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  4. Güvenlik kamerasına böyle yakalandı! Rahat tavırlarıyla dikkat çekti: Yaptığı ise...

Güvenlik kamerasına böyle yakalandı! Rahat tavırlarıyla dikkat çekti: Yaptığı ise...

04.05.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bir apartmanın bodrum katından motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin sanki kendi motosikletini götürüyormuşçasına takındığı rahat tavrı dikkat çekti.

Olay, Laleli Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmandan motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelinin bodrum katından motosikleti çaldığı anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

YAKALANDI

İncelemelerin ardından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, yaptığı operasyonla Ş.B. (25) isimli şüpheliyi çaldığı motosikletle birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray hırsızlık

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