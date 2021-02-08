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  4. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız suç makinesi çıktı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız suç makinesi çıktı

08.02.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da bir mağazadaki iki ayrı kasayı soyarken güvenlik kameralarına yakalanan zanlı suç makinesi çıktı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ağrı’da bir mağazadaki iki ayrı kasayı soyarken güvenlik kameralarına yakalanan zanlı suç makinesi çıktı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, mağazanın bitişiğindeki tek katlı bir binanın çatısına çıkan zanlının iş yerinin duvarındaki demirlerden tırmanarak 6. kattaki camdan içeri girdiğini tespit etti. Mağazadaki iki ayrı kasayı soyan zanlının poliste 55 ayrı suçtan kaydı olan M.A. olduğu tespit edildi. Zanlının iş yerinden hırsızlık yapma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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