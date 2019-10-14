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Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Aksaray’da birçok inşaattan hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.Olay, Paşacık Mahallesi 1653 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da birçok inşaattan hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, Paşacık Mahallesi 1653 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta 2 kişinin hırsızlık yaptığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek kısa sürede olay yerine geldi. 2 şüpheli polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarken, ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından kısa sürede 2 şüphelinin kimliklerini tespit eden polis ekipleri Müslüm A. (25) ve Gökhan T. (36) isimli şüphelinin peşine düştü. Bölgeyi abluka altına alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahısların giyim ve eşkallerinden kısa sürede şahıslara ulaştı. Araçla kaçan şüpheliler polisin dur ihtarına uymadan kaçmayı sürdürürken, bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan sorgu ve incelemelerde birçok inşaattan hırsızlık yaptıkları, hilti, demir, inşaat malzemeleri, elektrik tesisat kabloları ve birçok inşaat malzemesi çaldıkları belirlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 2 şüpheli daha sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Gökhan T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Müslüm A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
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