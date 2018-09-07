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Güvenlik kamerasına yakalanan kapkaçılar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 18:02 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, takip ettiği kadının kolundaki çantayı bıçak zoruyla kapkaç yöntemiyle çalıp kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Güvenlik kamerasına yakalanan kapkaçılar tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, takip ettiği kadının kolundaki çantayı bıçak zoruyla kapkaç yöntemiyle çalıp kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bir kadının yanına yaklaşan 2 kişi, bıçak tehdidiyle çantasını alıp kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği balıkgöldeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde kimliği belirlenen İ.H.E. ile M.E'yi polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Güvenlik kamerasına yakalanan kapkaçılar tutuklandıGüvenlik kamerasına yakalanan kapkaçılar tutuklandı

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