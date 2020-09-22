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  4. Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar çaldıkları plakaları yerine taktılar

Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar çaldıkları plakaları yerine taktılar

İLGİNÇ HABERLER  | 22.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Avcılar'da park halindeki iki otomobilin plakalarını söken iki şüpheli, bölgede kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası olduğunu fark edince bunları yerine takarak uzaklaştı.

Park halindeki araçların plakalarını çalarak, çalıntı araçlara takıp, yeni hırsızlık olaylarında kullanan şüphelilerin Tahtakale'deki hırsızlık girişimi güvenlik kameralarından biri tarafından kaydedildi.

SÖKTÜKLERİ PLAKAYI OTOMOBİLE TEKRAR TAKTILAR

Saat 02.00 sıralarında Trafo Mevkii'ne gelen iki kişi çevreyi kontrol ettikten sonra iki otomobilin plakalarını sökmeye başladı. Otomobilin arka plakasını sökemeyen bir kişi arkadaşından yardım istedi. Yardıma giden arkadaşı çevrede kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası olduğunu fark edince uyarıda bulundu. Bunun ardından iki kişi söktükleri plakaları yerlerine takarak uzaklaştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hırsızların çalıntı plakaları taktıkları araçlarla daha rahat hareket ederek daha kolay hırsızlık yaptıkları ardından plakaları tekrar değiştirdikleri ifade edildi. Polis şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

(DHA)

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