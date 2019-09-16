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Güvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

MERSİN'de, durakta bekleyen bir kadının cebindeki telefonu yankesicilik yöntemi ile çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlı, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, durakta bekleyen bir kadının cebindeki telefonu yankesicilik yöntemi ile çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlı, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay, 6 Mart'ta merkez Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerindeki bir durakta meydana geldi. Minibüs bekleyen Ö.P. adlı kadının sağ cebinde bulunan telefonu bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda önce uzaklaşan zanlı, daha sonra geri dönerek kendisini fark eden Ö.P ile bir konuşma yaptıktan sonra kayıplara karıştı. Bir müddet sonra telefonunun olmadığını farkeden Ö.P., hemen polis merkezine giderek yankesicilik mağduru olabileceğini dile getirdi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, E.A. (30) olduğunu belirledi. Şüpheli önceki gün gözaltına alındı. 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, sorgusunda suçlamayı kabul etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., iddiaları soran gazetecilere ise "Hepsi yalan" dedi.
Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından da adliyeye gönderildi.

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Güvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandıGüvenlik kamerasının görüntülediği yankesici tutuklandı

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