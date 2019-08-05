Güvenlik kamerasının karşısına geçip, intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Süleyman Ş. (68), oğluyla işlettiği besi çiftliğinde, güvenlik kamerasının karşına geçip, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Evli ve 1 çocuk babası besici Süleyman Ş., saat 06.00 sıralarında, Tepecik Mahallesi'nde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı yakınındaki çiftliğinde güvenlik kamerasının karşısına geçerek, sandalyeye oturdu. Süleyman Ş., ardından 2 hafta önce satın aldığı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Süleyman Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Ş.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına incelenmek üzere el koyan polis, Süleyman Ş.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Süleyman Ş.'nin, dün Sıralıalar Mahallesi'ndeki evine gitmeyip, besi çiftliğinde kaldığı öğrenildi. Süleyman Ş.'nin acı haberini alan eşi ve çiftliği birlikte işlettiği oğlu Deniz Ş. (33), uzun süre gözyaşı döktü.

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