Güvenlik kaynakları: "ABD yetkilileri YPG’lilerin bölgeden tamamen çekildiğini bildirdi. Bölgede kalanlar ya teslim olacak ya da bize teşebbüste bulunurlarsa ’meşru müdafaa’ kapsamında etkisiz hale getirilecek."
Güvenlik kaynakları: "ABD yetkilileri YPG’lilerin bölgeden tamamen çekildiğini bildirdi.
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Güvenlik kaynakları: "ABD yetkilileri YPG’lilerin bölgeden tamamen çekildiğini bildirdi. Bölgede kalanlar ya teslim olacak ya da bize teşebbüste bulunurlarsa ’meşru müdafaa’ kapsamında etkisiz hale getirilecek."
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