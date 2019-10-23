HABER

Güvenlik kaynakları: "ABD yetkilileri YPG’lilerin bölgeden tamamen çekildiğini bildirdi. Bölgede kalanlar ya teslim olacak ya da bize teşebbüste bulunurlarsa ’meşru müdafaa’ kapsamında etkisiz hale getirilecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Güvenlik kaynakları: "ABD yetkilileri YPG’lilerin bölgeden tamamen çekildiğini bildirdi.

Güvenlik kaynakları: "ABD yetkilileri YPG’lilerin bölgeden tamamen çekildiğini bildirdi. Bölgede kalanlar ya teslim olacak ya da bize teşebbüste bulunurlarsa ’meşru müdafaa’ kapsamında etkisiz hale getirilecek."

PARTNER Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti
Hayvanlara takılan hamut, süs eşyası olduHayvanlara takılan hamut, süs eşyası oldu
MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklamasıMSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.