Güvenlik kaynakları, (Libya’ya asker gönderilmesi) TSK’nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

G\u00fcvenlik kaynaklar\u0131, (Libya\u2019ya asker g\u00f6nderilmesi) TSK\u2019n\u0131n yurt i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131nda emir verildi\u011fi zaman her t\u00fcrl\u00fc g\u00f6revi yapmaya haz\u0131r oldu\u011funu bildirdi.PARTNERSon 5 g\u00fcn! 31 Aral\u0131k'tan sonra de\u011fi\u015fiyorBakanl\u0131ktan 'bedelli askerlik' uyar\u0131s\u0131 ve celp d\u00f6nemi a\u00e7\u0131klamas\u0131Tipide mahsur kalan vatanda\u015fa 11 saatlik \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan ula\u015f\u0131ld\u0131
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