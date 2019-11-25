Güvenlik Kaynakları: "Soçi mutabakatı çerçevesinde düzenlenen 11. devriye Kamışlı - Derik arasında gerçekleştirilirken devriyeye, insansız hava araçları ve Türkiye ile Rusya’dan 4’er zırhlı araç katılıyor."
Güvenlik Kaynakları: "Soçi mutabakatı çerçevesinde düzenlenen 11.
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Güvenlik Kaynakları: "Soçi mutabakatı çerçevesinde düzenlenen 11. devriye Kamışlı - Derik arasında gerçekleştirilirken devriyeye, insansız hava araçları ve Türkiye ile Rusya’dan 4’er zırhlı araç katılıyor."
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