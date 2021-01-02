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  4. Güvenlik kaynakları: Somali'de Türk firmasına saldırı, 5 Türk işçi yaralı

Güvenlik kaynakları: Somali'de Türk firmasına saldırı, 5 Türk işçi yaralı

02.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Güvenlik kaynakları: Somali'de Türk firmasına saldırı, 5 Türk işçi yaralı

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Somali'de yol yapım çalışmasında olan bir Türk firmasına yapılan saldırıda 5 Türk sivil işçinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Basında Somali’deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.

(İHA)

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