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Güvenlik Konseyi Arakanlı Müslümanların Dramını Oscar Ödüllü Yıldızdan Dinledi

29.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin Myanmar askeri liderlerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçundan yargılanması gerektiğini belirten raporu sonrasında, Güvenlik Konseyi Myanmar’daki son durumu özel oturumda ele aldı. Güvenlik Konseyi’nin Myanmar özel oturumuna BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İyi Niyet Elçisi Oscar ödüllü sinema sanatçısı Cate Blanchett de katıldı

Güvenlik Konseyi Arakanlı Müslümanların Dramını Oscar Ödüllü Yıldızdan Dinledi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin Myanmar askeri liderlerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçundan yargılanması gerektiğini belirten raporu sonrasında, Güvenlik Konseyi Myanmar’daki son durumu özel oturumda ele aldı.

Güvenlik Konseyi’nin Myanmar özel oturumuna BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İyi Niyet Elçisi Oscar ödüllü sinema sanatçısı Cate Blanchett de katıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar hükümetinin örgütün insani yardım çağrılarına kayıtsız kaldığını, işbirliği yapmayı kabul etmediğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, Myanmar askerlerinin sivil nüfusa karşı orantısız güç kullandığını belirterek, büyük insan hakları ihlallerinin asla haklı çıkamayacağını bu durumun bölgesel barışı ve güvenliğini de tehlikeye soktuğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nde bir ilk

BM Güvenlik Konseyi’nde bir ilk yaşandı. İlk kez Oscar ödüllü bir sanatçı güvenlik konseyi toplantısına katıldı. Geçtiğimiz Mart ayında Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kaldığı bazı mülteci kamplarını ziyaret eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Oscar Ödüllü sanatçı Cate Blanchett, Myanmar’da yaşanan insani dramla ilgili bir brifing verdi.

Ünlü yıldızın mülteci kamplarındaki gözlemlerini paylaştığı konuşması güvenlik konseyi üyeleri tarafından pür dikkat dinlendi.

Oscar ödüllü yıldız sözlerine “Burada sizin karşınızda bir uzman değil tanık olduklarını anlatacak bir karşınıza çıkıyorum. Bu insani dramı sona erdirmeye katkıda bulunmak için karşınıza çıkıyorum” diye başladı.

​‘Çok ağır işkence hikayeleri dinledim’

Blanchett, Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği kamplarda çok ağır işkence hikayeleri dinlediğini belirtti. Blanchett, “Mülteci kamplarında kadınlara yapılan vahşi saldırıların ve tecavüzlerin hikayelerini dinledim. Sevdikleri gözleri önünde öldürülmüş olan insanların çok acı hikayelerini dinledim. Ben bir anneyim, mülteci kamplarında karşılaştığım her çocuğun gözlerinde kendi çocuklarımın gözlerini gördüm. Kendimi o acıları yaşayan her ebeveynin yerinde gördüm. Bir anne çocuğunu ateşe atmaya nasıl dayanabilir? Arakanlı Müslümanların yardıma ihtiyacı var. Sadece üçte birinin insani yardım ihtiyacı karşılanıyor. Bu durum şaşırtıcı olmaktan öte utanç verici” dedi.

Blanchett, Bangladeş’in 700 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyi kabul etmekle büyük bir insani jest yaptığını vurguladı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara dini ve etnik gerekçelerle uygulanan ölümcül şiddet ve vahşetin kabullenilemez olduğunu söyledi.

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