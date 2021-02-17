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Güvenlik Konseyi: "Erbil Saldırısı Irak’ın Güvenliğine Tehdit"

17.02.2021 00:35 | Son Güncelleme:
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Güvenlik Konseyi: "Erbil Saldırısı Irak’ın Güvenliğine Tehdit"

Erbil'de dün ABD’nin askeri üssüne düzenlenen roket saldırısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kınandı. BM Irak Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, saldırının Irak'ın güvenliğine karşı ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi

Erbil'de dün ABD’nin askeri üssüne düzenlenen roket saldırısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kınandı. BM Irak Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, ülkedeki gerginlikleri alevlendirmeye yönelik bu tür pervasız girişimlerin, Irak’ın güvenliğine karşı ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hennis-Plasschaert, Bağdat ile Erbil arasında suçluları adalete teslim etmek için yakın işbirliği sergilenmesinin bu süreçte büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Irak’ta yapılacak seçimler değerlendirildi

Güvenlik Konseyi’nin Irak oturumunda ayrıca ülkede 10 Ekim'de yapılacak seçimlerle ilgili sürecin şeffaflığı ve güvenliği gibi konular değerlendirildi.

BM Özel Temsilcisi Hennis-Plasschaert, Irak’ta Yüksek Seçim Komisyonu ile Bakanlar Kurulu'nun, daha önce belirtilen seçim tarihinden dört ay sonra, 10 Ekim' de seçim yapılmasına karar verdiğini belirtti.

Özel Temsilci Hennis-Plasschaert, daha fazla gecikmenin kabul edilemeyeceğini kaydederek, tüm tarafları derhal harekete geçmeye çağırdı. Hennis-Plasschaert ülke meclisinin finansman yasasını kabul ettiğini, seçim sonuçlarını onaylayan Federal Yüksek Mahkeme yasasını tamamlamadığını hatırlattı.

“Seçimler şeffaf olmalı”

Irak seçimlerinin şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Hennis Plasschaert, Irak’ta yapılacak seçimlerin partiler, adaylar ve medya için özgür ve güvenli bir ortamın sağlanmasını gerektirdiğine işaret ederek, tüm parti ve yetkilileri korkusuz bir şekilde özgür seçimlerin yapılması için bir araya gelmeye ve kurallar konusunda uzlaşmaya davet etti. Özel Temsilci Hennis Plasschaert, Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Irak hükümetinden seçimlerde gözlemci olarak yer alması konusunda davet aldığını, Iraklılar'ın kararlı desteği ve dayanışmasına güvenmeyi sürdüreceğini ifade etti.

BM Özel Temsilcisi Hennis Plasschaert, yapılacak seçimlerin Irak liderliğinde ve Iraklılar'ın elinde olacağını belirterek, BM’nin taraf tutmayacağını söyledi.

“Reformlar süratle uygulanmalı”

Hennis Plasschaert, Konsey üyelerine ülkenin genel ekonomik durumuyla ilgili de bilgi verdi. Irak Özel Temsilcisi, ülkedeki ekonomik zorluklar devam ederken, petrol gelirlerindeki son artışın Irak'ta likidite krizini hafiflettiğini belirtti. Hennis Plasschaert, ülkenin petrol gelirlerindeki artışın, memur maaşları ve kamu hizmetlerine olumlu olarak yansıdığını ifade etti.

BM özel temsilcisi Hennis Plasschaert, Irak’ta ekonomik reformların uygulanması konusunda çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ülke ekonomisinin aşırı büyük bir kamu sektörünün yükünü kaldıramayacağı uyarısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, reformların süratle uygulanması gerektiğini, böylelikle ekonomik ve siyasi yolsuzlukla mücadele için şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanabileceğini vurguladı.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, ülkede Bağdat ile Erbil arasındaki bütçeyle ilgili sorunun sürdüğünü de belirterek, “2021 bütçesiyle ilgili anlaşma, Bağdat ile Erbil arasında uzlaşmayı gerektiriyor ancak anlaşma sağlanması zor görünüyor” dedi.

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