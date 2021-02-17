Güvenlik Konseyi: "Erbil Saldırısı Irak’ın Güvenliğine Tehdit"

BM Özel Temsilcisi Hennis-Plasschaert, Irak’ta Yüksek Seçim Komisyonu ile Bakanlar Kurulu'nun, daha önce belirtilen seçim tarihinden dört ay sonra, 10 Ekim' de seçim yapılmasına karar verdiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nin Irak oturumunda ayrıca ülkede 10 Ekim'de yapılacak seçimlerle ilgili sürecin şeffaflığı ve güvenliği gibi konular değerlendirildi.

Hennis-Plasschaert, Bağdat ile Erbil arasında suçluları adalete teslim etmek için yakın işbirliği sergilenmesinin bu süreçte büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

“Seçimler şeffaf olmalı”

Irak seçimlerinin şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Hennis Plasschaert, Irak’ta yapılacak seçimlerin partiler, adaylar ve medya için özgür ve güvenli bir ortamın sağlanmasını gerektirdiğine işaret ederek, tüm parti ve yetkilileri korkusuz bir şekilde özgür seçimlerin yapılması için bir araya gelmeye ve kurallar konusunda uzlaşmaya davet etti. Özel Temsilci Hennis Plasschaert, Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Irak hükümetinden seçimlerde gözlemci olarak yer alması konusunda davet aldığını, Iraklılar'ın kararlı desteği ve dayanışmasına güvenmeyi sürdüreceğini ifade etti.

BM Özel Temsilcisi Hennis Plasschaert, yapılacak seçimlerin Irak liderliğinde ve Iraklılar'ın elinde olacağını belirterek, BM’nin taraf tutmayacağını söyledi.

“Reformlar süratle uygulanmalı”

Hennis Plasschaert, Konsey üyelerine ülkenin genel ekonomik durumuyla ilgili de bilgi verdi. Irak Özel Temsilcisi, ülkedeki ekonomik zorluklar devam ederken, petrol gelirlerindeki son artışın Irak'ta likidite krizini hafiflettiğini belirtti. Hennis Plasschaert, ülkenin petrol gelirlerindeki artışın, memur maaşları ve kamu hizmetlerine olumlu olarak yansıdığını ifade etti.