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Güvenlik Konseyi Kıbrıs İçin Acil Toplanıyor

23.07.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'la ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için acilen toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi’nde İngiltere’nin önceki gün Maraş konusunda hazırladığı başkanlık açıklamasının değerlendirilerek 15 üyeli konsey tarafından oylanması bekleniyor

Güvenlik Konseyi Kıbrıs İçin Acil Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'la ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için acilen toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi’nde İngiltere’nin önceki gün Maraş konusunda hazırladığı başkanlık açıklamasının değerlendirilerek 15 üyeli konsey tarafından oylanması bekleniyor.

BM kulislerinden edinilen bilgiye göre, konseyin beş daimi üyesi, İngiltere’nin hazırladığı başkanlık açıklaması taslağı konusunda uzlaşı sağladı. BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs oturumununun Türkiye saatiyle 19:30’ başlayacağı açıklandı.

“BM kararlarına uyun, gerilimi arttırmayın”

BM Güvenlik Konseyi’nde bugün değerlendirilecek olan İngiltere’nin hazırladığı taslak başkanlık açıklaması metninde, Maraş açılımı kınanarak Türk hükümetinden Maraş bölgesinin kısmen yeniden açılması konusundaki kararından geri adım atmasını isteniyor. Yıllardır bölünmüş adada gerilimi arttırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuluyor.

İngiltere’nin Güvenlik Konseyi’ne sunacağı başkanlık açıklaması olarak hazırladığı taslak metinde, Maraş bölgesinin BM yönetimine devredilmesi de dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmasının önemini vurgulandığı da belirtildi.

İngiltere’nin hazırladığı taslak metinde ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs halkının isteklerine uygun, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme yönelik kararlılığının yeniden altını çizeceği bildiriliyor.

İtirazların dayanağı 1986 ve 1992 yılında alınan Güvenlik Konseyi kararları

Maraş’ın bir bölümünün yeniden açılmasına yapılan itirazların temelini BM Güvenlik Konseyi’nin 11 Mayıs 1984 tarihli bir kararı oluşturuyor. Karar, Maraş’ın herhangi bir bölümünün, asıl sakinleri dışındakiler tarafından yerleşime açılmasına yönelik her türlü girişimi ‘kabul edilemez’ olarak değerlendiriyor.

Güvenlik Konseyi kararı, olası bir yerleşim girişiminde ise bölgenin BM yönetimine devredilmesi gerektiğini belirtiyor. Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’nde 14 Eylül 1992 tarihinde alınan diğer bir kararda da 1984 tarihli kararın uygulaması için adada 1964’ten bu yana görev yapan Barış Gücü birliklerinin denetimi altındaki bölgenin Maraş'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği yineleniyor.

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