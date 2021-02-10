Güvenlik Konseyi Libya’daki Yabancı Askerlerin Çekilmesini İstedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün yaptığı kapalı oturumda Libya’daki son durumu değerlendirdi. BM Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından uzlaşılan başkanlık bildirisinde, ülkede 24 Aralık tarihinde yapılacak seçim sürecinde sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Güvenlik Konseyi Şubat ayı başkanı ve İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, tarafından oturumda okunan başkanlık bildirisinde, Libya’da yaşanan seçim sürecinin ülkede siyasi açıdan bir dönüm noktası olduğu belirtilerek tüm taraflara ateşkes antlaşmasına tam olarak uyma çağrısında bulunuldu.

Güvenlik Konseyi, Libya’daki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin daha fazla bir gecikme yaşanmadan derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyi, Libya’daki geçici yürütme komitesinin, Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun kabul ettiği yol haritasında belirtildiği gibi tarafları cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde gerekli hazırlıkları yapmaya davet etti.

ABD’den sonra Güvenlik Konseyi de yabancı askerlerin çekilmesini istedi