Güvenlik Konseyi Libya’daki Yabancı Askerlerin Çekilmesini İstedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün yaptığı kapalı oturumda Libya’daki son durumu değerlendirdi. BM Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından uzlaşılan başkanlık bildirisinde, ülkede 24 Aralık tarihinde yapılacak seçim sürecinde sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyet ifade edildi.
Güvenlik Konseyi Şubat ayı başkanı ve İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, tarafından oturumda okunan başkanlık bildirisinde, Libya’da yaşanan seçim sürecinin ülkede siyasi açıdan bir dönüm noktası olduğu belirtilerek tüm taraflara ateşkes antlaşmasına tam olarak uyma çağrısında bulunuldu.
Güvenlik Konseyi, Libya’daki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin daha fazla bir gecikme yaşanmadan derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Güvenlik Konseyi, Libya’daki geçici yürütme komitesinin, Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun kabul ettiği yol haritasında belirtildiği gibi tarafları cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde gerekli hazırlıkları yapmaya davet etti.
ABD’den sonra Güvenlik Konseyi de yabancı askerlerin çekilmesini istedi
ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Güvenlik Konseyi’nin Libya konusunda 28 Ocak tarihinde yaptığı toplantıda, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Libya’daki askerlerini geri çekme çağrısında bulunmuş, bu ülkeler tarafından desteklenen paralı askerler de dahil tüm unsurların geri çekilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Mills, Türkiye, BAE ve Rusya’yı Libya’nın egemenliğine saygı göstermeye davet etmiş, “Önümüzde Libya’da birleşik bir hükümetle ulusal seçimlerin yapılması ve çatışmanın sona ermesini sağlayacak bir yol var. Libya’daki çatışmalara dahil olan tüm dış aktörler, 23 Ekim ateşkes anlaşması çerçevesinde ülke halkının da istediği gibi, askeri müdahalelerini durdurmalı ve derhal Libya'dan çekilmelidir. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, Libyalılar’ın Aralık ayında ulusal seçimlere doğru barışçı ve engelsiz bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürecektir. Libyalılar, anlaşmanın imzalanmasından itibaren ülkede bulunan tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin üç ay içinde Libya'dan ayrılması çağrısında bulundu. Bu süre geçen hafta sona erdi. Libya’daki çatışmalara askeri müdahalede bulunan dış aktörler, Libya'nın taleplerini görmezden geldi” diye konuşmuştu.
Erdoğan: “Biz Libya’da sadece eğitim için varız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’daki Türk askerlerinin geri çekilmesi konusunda bugün yaptığı değerlendirmede, "Macron şimdi haber gönderiyor, 'Libya'dan Türkiye askerini çeksin.' Sen önce bize bu aklı vereceğine bunu kendine sakla, bak orada Çad'ın, Mali'nin, Wagner'in askerleri var, siz onları oralardan çekin. Onları çekin ondan sonra sizinle bunları konuşalım. Biz, askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmamız olan Libya ile anlaşmamızın gereğini yaptık ve sadece orada eğitim için varız. Eğitimin dışında değil" diye konuşmuştu.