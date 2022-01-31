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Güvenlik Konseyi Ukrayna Krizini Konuşacak

31.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmasını ve "Ukrayna'da istikrarı bozmaya yönelik diğer eylemlerini" görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni toplanmaya çağırmıştı

Güvenlik Konseyi Ukrayna Krizini Konuşacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin çağrısı üzerine, Rusya-Ukrayna sınırındaki krizi ele almak üzere bugün toplanıyor. ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmasını ve "Ukrayna'da istikrarı bozmaya yönelik diğer eylemlerini" görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni toplanmaya çağırmıştı.

ABD’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Pazar günü katıldığı ABC televizyonunun This Week programında, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'ya Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmasının gerekçelerini açıklaması için baskı yapacağını söyledi.

Thomas-Greenfield, "Ruslar'ın açıklama yapmaları çağrısında bulunmalarını sağlamak için birlik olduk" dedi.

Rusya ise ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıyı “halkla ilişkiler numarası" olarak niteledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olan Rusya, Konsey'in kendisine yönelik her türlü cezai adımı veto gücünü kullanarak engelleyebiliyor.

Bugünkü toplantı, Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmak amacıyla gösterilen çabaların son turunu oluşturuyor. ABD, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya katı ekonomik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuş ve Rusya'nın NATO askerlerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesi yönündeki taleplerini geri çevirmişti.
Ukrayna'ya ait Kırım Yarımadası'nı 2014 yılında ilhak eden Rusya, Ukrayna'yı bir kez daha işgal etmek gibi bir planı olmadığını kaydediyor. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) kilit güvenlik taahhütlerini uygulama niyetinde olup olmadıklarına açıklık getirmelerini isteyeceğini söyledi.

Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov, "NATO ve AGİT'teki meslektaşlarımıza resmi bir rica göndererek başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliklerini güçlendirmeyeceklerine ilişkin taahhütlerini nasıl yerine getirmeyi planladıklarını açıklama çağrısında bulunuyoruz" dedi.

NATO, Rusya'ya komşu üye ülkelerdeki askeri varlığını pekiştirdi. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Stoltenberg, "NATO muharip kuvvetlerini Ukrayna'ya gönderme planımız yok. Destek sağlamaya odaklanıyoruz. NATO üyesi olmakla Ukrayna gibi güçlü ve yüksek değer verilen bir ortak ortak olmak arasında fark var" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de Fox News Sunday programında, Rusya'nın Ukrayna'yı "her an gerçekten işgal edebileceğini" söyledi ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırının hemen ötesine "asker yığınağı yapmaya devam ettiğini" kaydetti.

Rusya'nın olası bir işgal girişiminden önce yaptırım uygulaması yoluna gidilmesini ya da Batı'nın Rusya'daki hangi mali kurumları hedef alabileceğini açıklamayı reddeden Kirby, "Bunu denediğiniz anda caydırıcılık etkisi ortadan kalkar" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova ise CBS televizyonunun Face the Nation programında, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların hem şimdi hem de Moskova'nın işgal kararını uygulaması durumunda devreye girmesini istediğini kaydetti.

"Her ikisini de talep ediyoruz" diyen Büyükelçi Markarova, "Rusya orada Kırım'ı yasadışı şekilde işgal etti. Kontrol ettiği insanlarla Donetks ve Luhansk bölgelerinin bazı kısımlarını yasadışı şekilde işgal altında tutuyor. Sekiz yıl boyunca tavırlarını değiştirmediler. Bu nedenle yaptırım uygulanması için gereken temelin bulunduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ukraynalı Büyükelçi, "Putin'in (Kırım'ı almak için) bize saldırmasının nedeni sadece Ukrayna'yı istemesi değil. Bize saldırmasının nedeni bizim bir demokrasi olmayı tercih etmemiz ve Avrupa-Atlantik birliğine girme ve Avrupalı olma emellerimiz" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu bünyesindeki Dış İlişkiler Komisyonu'nun iki kilit üyesi, Demokrat Partili komisyon başkanı Robert Menendez ve kıdemli üye Cumhuriyetçi Partili James Risch, CNN televizyonundaki State of the Union programında, Ukrayna'ya saldırması durumunda Rus ekonomisini "çökertecek" nitelikteki yaptırımlar üzerinde partilerüstü anlaşmaya varmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ABD'nin de aralarında bulunduğu birkaç ülke, kendini savunmasına yardım etmek için Ukrayna'ya silah sevkiyatında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu hafta içinde bölgeyi ziyaret etmesi ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Johnson'ın makamından yapılan açıklamada İngiltere'nin Baltık ülkelerindeki İngiliz askeri sayısını iki katına çıkarmayı ve Estonya'ya savunma silahları sevk etmeyi düşündüğü kaydedildi.

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