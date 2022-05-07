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Güvenlik Konseyi Ukrayna'daki savaşla ilgili ilk açıklamasını yaptı

07.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Güvenlik Konseyi üyeleri Ukrayna savaşının başlamasından iki ay sonra bir açıklama metni üzerinde uzlaştı.

Güvenlik Konseyi Ukrayna'daki savaşla ilgili ilk açıklamasını yaptı

Diplomatik çabalara destek veren açıklamada "savaş" ve "işgal" gibi ifadeler yer almadı.BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın 24 Şubat'taki askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna ile ilgili ilk açıklamasını yayımladı. Cuma günü oybirliği ile kabul edilen açıklamada Ukrayna’daki durum “anlaşmazlık” olarak tanımlanırken, Rusya’nın açıklamayı veto etme ihtimali nedeniyle “savaş”, “işgal” ve “çatışma” gibi ifadeler metinde yer almadı.

Açıklamada, Güvenlik Konseyi üyeleri "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunmasına ilişkin derin endişelerini” ifade ederek “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulma çabalarını desteklediklerini” bildirdi.

BM Genel Sekreteri memnun

Açıklamayla ilgili Guterres, “Bugün Güvenlik Konseyi Ukrayna'da barışın sağlanması için ilk kez tek sesle konuştu” değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Moskova ve Kiev'e yaptığı son ziyaretlerde Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Mariupol kenti ve Azovstal çelik fabrikasındaki sivil ve askerlerin tahliyesi için anlaşmaya varmıştı.

BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi şimdiye kadar Mariupol ve çevresinde iki başarılı tahliye operasyonuna imza attı. Üçüncü tahliye operasyonu içinse hazırlıklar sürüyor.

Metni hazırlayanlardan Norveç Daimi Temsilcisi Mona Juul, açıklamanın savaşı sona erdirmek için gösterilen diplomatik çabalar açısından önemli bir ilk adım olduğunu belirtti. Juul, “Milyonlarca Ukraynalı çaresizlik içinde insani yardım ve koruma bekliyor. BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi'nin tam desteğini alması önemliydi” diye konuştu.

Meksika Daimi Temsilcisi De La Fuente Ramirez ise açıklama yayımlanmasının iki ay aldığı ve çıkan sonucun zayıf olduğu eleştirileri ile ilgili olarak "En azından bir irade ortaya konuldu” yorumunu yaptı.

AP / GY, BÖ

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