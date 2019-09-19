Güvenlik Konseyi’nde İdlib'le İlgili Tasarılara Karşılıklı Veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye konusunda toplandı.

Güvenlik Konseyi’ne Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan İdlib’de ateşkes sağlanmasıyla ilgili karar tasarısı ile Çin ve Rusya’nın İdlib konusunda sunduğu iki ayrı tasarı oylandı.

İki tasarı da Güvenlik Konseyi daimi üyelerin karşılıklı vetoları nedeniyle kabul edilmedi.

Rusya ve Çin, Güvenlik Konseyi’ne Kuveyt, Belçika ve Almanya’nın getirdiği karar tasarısını veto etti. Ekvator Ginesi çekimser kaldı.

Rusya, Suriye konusunda konseye gelen karar tasarılarına karşı 13’üncü, Çin ise 7’inci kez veto hakkını kullandı.

Rusya ve Çin’in Güvenlik Konseyi’ne getirdiği İdlib’le ilgili diğer karar tasarısına da sadece Rusya ve Çin evet oyu verdi.

Ekvator Ginesi, Fildişi Sahilleri, Güney Afrika ve Endonezya çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üç üyesi Fransa, İngiltere ve ABD karar tasarısını veto etti.

BM Güvenlik Konseyi’nin İdlib konusundaki toplantısı 3,5 saat sürdü.

