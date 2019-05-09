HABER

Güvenlik Konseyinde Libya toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 13:14 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuşan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya’da devam eden silahlı çatışmalarda rol alan tüm tarafları gerektiği takdirde soruşturma, el koyma ve kovuşturma için takipte olduklarını açıkladı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Libya’da tırmanan gerilimin hukuki takibinin son durumu için toplantı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuşan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya’da devam eden silahlı çatışmalarda rol alan tüm tarafları gerektiği takdirde soruşturma, el koyma ve kovuşturma için takipte olduklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Libya’da tırmanan gerilimin hukuki takibinin son durumu için toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, yetki alanları dahilinde suç teşkil edilirse soruşturma, el koyma ve kovuşturma için takipte olduklarını açıkladı. Bensouda, “Silahlı çatışmalardaki tüm taraflar, sivillerin ve okul, hastane ve hapishane gibi sivil tesislerin korunması için gereken tüm önlemleri almalıdır. Asker veya sivil olsun herkes, emri altındakilerin Roma statüsünde belirtilen suçları işlemediğine emin olmalıdır” dedi.

"Astların suçlarından komutanlar sorumludur"
Başsavcı Bensouda, komutanların ve yöneticilerin açıkça sorumluluk altında olduğunun altını çizerek, “Bir komutan, astlarının suç işlediğini veya işlemek üzere olduklarını bildiği veya bilmesi gerektiği ve bu tür suçları önleme veya baskı altına alma yetkisi dahilinde makul önlemleri almazsa, komutan da suçlu olarak sorumlu tutulabilir” ifadesini kullandı.

"Barış için suçlular yakalanmalı"
Devrik Libya Lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, eski İç İstihbarat Teşkilatı Şefi Muhammed Halit El Tuhami ve Mahmud Mustafa Buseyf Verfalli için UCM tarafından çıkartılan olağanüstü tutuklama emri ile ilgili olarak konuşan Bensouda, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi. Bensouda, “Vahşet suçlarının cezasız kalması pek zor değil. Ancak bu suçların cezasız kalması, savaşın yıktığı bu ülkeye barış ve istikrarın getirilmesine hiç yardımcı olmaz. Bu fırsatı, şüphelilerin tutuklanması ve bize teslim edilmesiyle Libya’ya yaptığım işbirliği çağrımı yenilemek istiyorum ve Güvenlik Konseyinin net ve sözlü bir şekilde destek vermesini rica ediyorum” diye konuştu.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
AK Partili Alkış: “Kılıçdaroğlu’nun sözleri demokratik siyaseti şiddetin dili ile öldürme girişimidir”AK Partili Alkış: “Kılıçdaroğlu’nun sözleri demokratik siyaseti şiddetin dili ile öldürme girişimidir”
9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 9 HDP'li isim için fezleke!

9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

Neden sadece İBB Başkanlık seçimi yenilenecek?

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Kararın perde arkasını AK Parti açıkladı!

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.