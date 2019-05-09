Güvenlik Konseyinde Libya toplantısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuşan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya’da devam eden silahlı çatışmalarda rol alan tüm tarafları gerektiği takdirde soruşturma, el koyma ve kovuşturma için takipte olduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Libya’da tırmanan gerilimin hukuki takibinin son durumu için toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, yetki alanları dahilinde suç teşkil edilirse soruşturma, el koyma ve kovuşturma için takipte olduklarını açıkladı. Bensouda, “Silahlı çatışmalardaki tüm taraflar, sivillerin ve okul, hastane ve hapishane gibi sivil tesislerin korunması için gereken tüm önlemleri almalıdır. Asker veya sivil olsun herkes, emri altındakilerin Roma statüsünde belirtilen suçları işlemediğine emin olmalıdır” dedi.

"Astların suçlarından komutanlar sorumludur"

Başsavcı Bensouda, komutanların ve yöneticilerin açıkça sorumluluk altında olduğunun altını çizerek, “Bir komutan, astlarının suç işlediğini veya işlemek üzere olduklarını bildiği veya bilmesi gerektiği ve bu tür suçları önleme veya baskı altına alma yetkisi dahilinde makul önlemleri almazsa, komutan da suçlu olarak sorumlu tutulabilir” ifadesini kullandı.