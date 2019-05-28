Güvenlik Konseyi'ne İdlib Eleştirisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’de sekiz yıldır süren, yüz binlerce kişinin öldüğü milyonlarca kişinin de yaralandığı iç savaş tartışıldı.

BM Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ursula Mueller, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesine, “Bu konsey okullara ve hastanelere yapılan saldırıları önlemek için neden somut bir eylemde bulunmuyor? Sivillerin üzerine rastgele bombalar düşerken yapılacak, söylenecek hiç mi bir şey yok ?” sorularını sordu.

Güvenlik Konseyi’nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili her ay gerekli birimler tarafından bilgilendirildiğini kaydeden Mueller, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu konuda konseye 61 rapor verdiğini belirtti. Mueller, BM Güvenlik Konseyi'ni, İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları konusunda kayıtsız kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

İdlib’de 3 milyon insan ateş altında

Mueller, Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, “Hepiniz bu iç savaşla ilgili çatışmanın rakamlarını biliyorsunuz. Suriye nüfusunun yarısından fazlası ya ülkeyi terk etti ya da ülkenin başka bölgelerine göçtü. Sekiz yıldır süren iç savaşta yüz binlerce Suriyeli’nin öldürüldüğünü ve milyonlarca kişinin yaralandığını biliyorsunuz. Şu anda İdlib'de tahminen üç milyon kişinin ateş altında olduğunu biliyorsunuz. İnsanlar bombalamalar yüzünden çocuklarını okullara gönderemiyor. Güvenli bir okul ya da hastane yok” dedi.