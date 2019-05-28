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Güvenlik Konseyi'ne İdlib Eleştirisi

28.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’de sekiz yıldır süren, yüz binlerce kişinin öldüğü milyonlarca kişinin de yaralandığı iç savaş tartışıldı. BM Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ursula Mueller, konseyi İdlib'de sivilleri hedef alan hava saldırıları konusunda kayıtsız kaldığı gerekçesiyle eleştirdi

Güvenlik Konseyi'ne İdlib Eleştirisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’de sekiz yıldır süren, yüz binlerce kişinin öldüğü milyonlarca kişinin de yaralandığı iç savaş tartışıldı.

BM Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ursula Mueller, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesine, “Bu konsey okullara ve hastanelere yapılan saldırıları önlemek için neden somut bir eylemde bulunmuyor? Sivillerin üzerine rastgele bombalar düşerken yapılacak, söylenecek hiç mi bir şey yok ?” sorularını sordu.

Güvenlik Konseyi’nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili her ay gerekli birimler tarafından bilgilendirildiğini kaydeden Mueller, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu konuda konseye 61 rapor verdiğini belirtti. Mueller, BM Güvenlik Konseyi'ni, İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları konusunda kayıtsız kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

İdlib’de 3 milyon insan ateş altında

Mueller, Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, “Hepiniz bu iç savaşla ilgili çatışmanın rakamlarını biliyorsunuz. Suriye nüfusunun yarısından fazlası ya ülkeyi terk etti ya da ülkenin başka bölgelerine göçtü. Sekiz yıldır süren iç savaşta yüz binlerce Suriyeli’nin öldürüldüğünü ve milyonlarca kişinin yaralandığını biliyorsunuz. Şu anda İdlib'de tahminen üç milyon kişinin ateş altında olduğunu biliyorsunuz. İnsanlar bombalamalar yüzünden çocuklarını okullara gönderemiyor. Güvenli bir okul ya da hastane yok” dedi.

Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

İdlib’de çatışmaların endişe verici şekilde arttığını kaydeden Mueller, “İdlib’de 17 Mayıs’ta geçici bir ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmalar hala devam ediyor. Bu ay, şu ana kadar şiddetli çatışma ve hava saldırıları sonucunda 160'tan fazla sivil öldü. Yaklaşık 270 bin kişi yerinden edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 22 hastane ve kliniğe 25 ayrı saldırı düzenlendiğini açıkladı. 25 okul bombalandı. İdlib, şu an yaşanan çatışmanın belki de en üzücü cephesi olsa da, insani ihtiyaçların artmaya devam ettiği tek yer orası değil. Rukban’da durum kötüleşiyor. Son iki ayda, 13 bin 100'den fazla kişi Rukban'dan ayrıldı. Rukban’da kalan 29 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Kampa Şubat ayında teslim edilen yiyecekler, ilaçlar ve diğer hayat kurtarıcı malzemeler tamamen tükendi. Rukban’a üçüncü bir insani yardım konvoyunun acilen gönderilmesi gerek” diye konuştu.

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