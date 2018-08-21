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‘Güvenlik Konseyi’nin Yapısı Değiştirilmezse BM Çökebilir’

21.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Görev süresi 31 Ağustos’ta sona erecek olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El

‘Güvenlik Konseyi’nin Yapısı Değiştirilmezse BM Çökebilir’

Görev süresi 31 Ağustos’ta sona erecek olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El

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