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Güvenlik korucuları darp edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Mardin Midyat ilçesinde, kavgayı ayırmak isteyen 3 güvenlik korucusu darp edildi.Olay, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı.

Güvenlik korucuları darp edildi

Mardin Midyat ilçesinde, kavgayı ayırmak isteyen 3 güvenlik korucusu darp edildi.
Olay, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşeceği sırada araya köyün güvenlik korucuları girdi. Çıkan tartışmada 3 güvenlik korucusu darp edildi. Olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan korucuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayda husumet ve kavga çıkaran 6 kişi gözaltına alındı.

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