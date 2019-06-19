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Güvenlik korucularına saldıran terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada yaralanan bir teröristin de yakalanması için operasyon devam ediyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik korucularına saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, diğer yaralı teröristin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yüksekova ilçesi Kamışlı köyü Yeşildere mevkisinde PKK'lı teröristlerce güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı sonucu çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir bölücü terör örgütü mensubu ise yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta RPG-7 roketatar, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari PKK terörist

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