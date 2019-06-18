Güvenlik korucularından mehter takımı oluşturuldu

Mutki'de görevli bin 250 güvenlik korucusundan müzik konusunda yetenekli olanlarla gönüllülük esasına göre mehter takımı kurduklarını anlatan Şahin, "Onlar, devamlı kırsalda nöbet tutuyor. Güvenliğimiz için mesai mefhumu gözetmeksizin zorlu arazi şartlarında çalışıyor. Sosyal olarak dinlenebilmeleri, becerilerini gösterebilmeleri ve ilçemizdeki gençlerimize, gelecek kuşaklara milli duyguları, tarihten gelen derin ve güçlü yanımızı göstermek için bunların güçlenmesine ihtiyacımız var." dedi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birlik ve beraberliği güçlendirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekibin mesailerinden arta kalan zamanda öğretmenleri eşliğinde bando ekibiyle çalışma yaptığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Seçilen 18 kişi önce ses çalışması yaptı. Daha sonra ses tınılarını öğrendi. Kıyafetlerini aldı ve bu bölgede ilk defa Mutki güvenlik korucuları mehter takımını kurdu. İnşallah bundan sonra kendilerini geliştirerek ilerleyecekler. Henüz 2 aylık mehteran olmalarına rağmen birçok yerden davet alıyorlar. Hatta kendilerini geliştirmeleri amacıyla arkadaşlarımızı Bosna Hersek ve Güney Kore'de müzik festivaline göndermeyi planlıyoruz. Oradaki diğer gruplarla çalışıp daha iyi olsunlar. Kuşaktan kuşağa tarihimiz, milli bilincimizi unutmayalım diye böyle bir organizasyon yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- "Nöbetten gelip eğitim aldılar"

Müzik öğretmeni Gençoğlu ise mehter takımının kurulacağını duyunca eğitim vermek için gönüllü olduğunu dile getirdi.

Eğitimin ardından mehter takımının kurulduğunu anlatan Gençoğlu, "İlk başlarda zorlandık ama Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle zorlukları aştık. Arkadaşlarımız nöbete gidip aynı zamanda çalışmalara katıldı. Onlar için zorlu bir süreçti. Aileleriyle geçirecekleri zamanı çalışarak geçirdiler." dedi.