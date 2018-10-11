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Güvenlik korucusu, eşini koli bandı ile boğarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde güvenlik korucusu Orhan Ç., evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nihal Ç.'yi, boğazına doladığı koli bandıyla boğarak öldürdü.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde güvenlik korucusu Orhan Ç., evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nihal Ç.'yi, boğazına doladığı koli bandıyla boğarak öldürdü.
Kulp ilçe merkezinde güvenlik korucusu Orhan Ç., sabah saatlerinde nöbet dönüşü Ünal Erkan Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde, Orhan Ç. ile 2 çocuk annesi eşi Nihal Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı duyan mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. Mahalleye gelerek çiftin evine giren polis ekipleri, Nihal Ç.'yi, boğazına dolanan koli bandı ile boğulmuş halde buldu. Nihal Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan Orhan Ç.'nin yakalanması için soruşturma başlattı.

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