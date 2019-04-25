Güvenlik korucusu meslektaşını vurduktan sonra intihar etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir güvenlik korucusu, meslektaşını silahla vurduktan sonra intihar etti.
Ormanpınarı köyünde güvenlik korucusu olan M.H.Y, tartıştığı korucubaşı D.Ç'yi silahla yaraladı. M.H.Y, daha sonra silahını kafasına ateşleyerek intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans helikopterle hastaneye sevk edilen yaralılar, yolda hayatını kaybetti.
Cesetler otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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