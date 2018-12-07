Güvenlik korucusu, tartıştığı kuzeni tarafından vuruldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesine bağlı Karataş köyünde, kuzeni Ö.B. (16) tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan güvenlik korucusu Yunus Bahçeci (27), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Güvenlik korucusu Yunus Bahçeci, lise öğrencisi olan amcasının oğlu Ö.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Ö.B., evdeki av tüfeğini alıp, Yunus Bahçeci’ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan güvenlik korcusu Bahçeci, çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahçeci, ameliyata alındı. Şüpheli Ö.B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



PARTNER Dekolteler yarıştı